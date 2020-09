Procurorul national pentru antiterorism: Atacatorul care a ranit grav doua femei intentiona sa dea foc redactiei Charlie Hebdo

Procurorul Jean-Francois Ricard a declarat intr-o conferinta de presa ca politia a gasit asupra agresorului trei sticle cu solvent marca White Spirit, un produs inflamabil.Atacatorul a actionat sub o identitate falsa, iar o fotografie a pasaportului sau gasita in telefonul sau mobil arata ca el are 25 de ani, nu 18, asa cum a spus prima data, a afirmat procurorul francez, indicand ca acesta se numeste Zaheer Hassan Mahmoud si este nascut in Pakistan in anul 1995, nu in 2002, potrivit AFP.Initial, suspectul s-a prezentat ca Hassan Ali, afirmand ca s-a nascut in 2002 in Pakistan, identitate sub care a beneficiat de alocatie pentru copii la sosirea sa in Franta in anul 2008. Confruntat cu un document pakistanez gasit de politie in telefonul sau, "el a recunoscut intr-un final ca aceasta era identitatea sa reala si ca in realitate are varsta de 25 de ani", a indicat procurorul Jean-Francois Ricard, confirmand ca suspectul "era total necunoscut serviciilor de informatii".Atacul a intervenit dupa ce publicatia Charlie Hebdo a primit noi amenintari in urma republicarii la 2 septembrie a caricaturilor cu profetul Mohamed, inainte de deschiderea, la 10 noiembrie, a procesului complicilor autorilor atacurilor jihadiste din ianuarie 2015 de la Paris.