Ministrul de finante al SUA confirma ca hackerii au accesat sistemul informatic al institutiei: Nu au fost pierdute cantitati mari de informatii

Vorbind la CNBC, Mnuchin a recunoscut ca hackerii au accesat reteaua neclasificata a Trezoreriei, dar a minimizat gravitatea atacului."Nu vedem nicio penetrare a sistemelor noastre clasificate. Sistemele noastre neclasificare au fost accesate intr-o anumita masura. Pot afirma ca vestea buna este nu exista pagube, nu au fost pierdute cantitati mari de informatii", a explicat acesta.Mnuchin a mai spus ca nu va oferi alte detalii pentru ca inca sunt detalii "care nu pot fi dezvaluite".Trezoreria nu a raspuns inca unei solicitari pentru informatii suplimentare legate de comentariile facute de Mnuchin.Autoritatile americane si expertii in securitate cibernetica din mai multe tari inca incearca sa aduca sub control aceasta bresa de securitate, care a inceput mai devreme in acest an, cand hackerii au accesat compania de software SolarWinds din Texas si au folosit-o ca rampa de lansare pentru a patrunde in retelele institutiilor guvernamentale si ale companiilor.Oficiali de rang inalt, inclusiv secretarul de Stat Mike Pompeo, au atribuit aceasta operatiune ambitioasa de spionaj Rusiei, dar unii oficiali si experti au spus ca este prematur de stiut cu siguranta cine este in spatele acesteia.Kremlinul a negat orice implicare, iar presedintele Donald Trump , care pe parcursul mandatului sau a luat apararea Rusiei in fata diferitelor acuzatii de hacking, a minimizat cazul si a ridicat posibilitatea ca ar fi implicata China Procurorul general Bill Barr s-a distantat si el, luni, de Trump, afirmand intr-o conferinta de presa ca este de acord cu evaluarea facuta de Pompeo, ca Rusia este responsabila."Cu certitudine par sa fie rusii, dar nu voi discuta dincolo de asta", a spus Barr.