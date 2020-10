Atacul de la Nisa, condamnat in termeni fermi de comunitatea internationala. "Nu va zdruncina frontul comun in apararea valorilor libertatii si pacii"

Conferinta Episcopilor din Franta (CEF) a declarat ca atrocitatea atacului nu poate fi descrisa in cuvinte, exprimandu-si speranta ca membri ai comunitatii catolice nu vor deveni o tinta. "Suntem (...) foarte afectati si intr-un fel siderati in fata acestui gen de atac ce nu poate fi descris in cuvinte", a declarat parintele Hugues de Woillemont, purtatorul de cuvant al CEF. "Este o urgenta ca aceasta cangrena, care este terorismul, sa fie combatuta, dupa cum la fel de urgent este sa fie formata, intr-un mod concret, o fraternitate in tara noastra", a adaugat el, potrivit AFP.Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, i-a indemnat pe europeni "sa se uneasca impotriva violentei si celor care cauta sa incite si sa raspandeasca ura". "Sunt profund socat si intristat de vestea privind oribilul atentat de la Nisa. Aceasta durere este resimtita de noi toti in Europa", a subliniat Sassoli pe Twitter "Intreaga mea solidaritate cu Franta si cu francezii. Gandurile mele se indreapta catre victimele atacului abominabil din Nisa si catre rudele lor. Intreaga Europa este cu voi", a scris pe Twitter presedintele Consiliului European, Charles Michel, potrivit EFE.Atacul a fost condamnat si de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen . ''Condamn atacul atroce si brutal care tocmai a avut loc in Nisa si sunt cu intreaga inima alaturi de Franta. Gandurile mele se indreapta catre victimele acestui act atroce. Intreaga Europa se solidarizeaza cu Franta. Suntem uniti si hotarati in fata barbariei si a fanatismului'', a scris ea pe Twitter, potrivit EFE.Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, s-a declarat consternat in ceea ce priveste evenimentele din Nisa, dar si fata de atacul asupra unui paznic de la consulatul francez din Jeddah, oras in vestul Arabiei Saudite, si fata de atacul esuat de joi din apropiere de Avignon. ''Gandurile mele sunt pentru victime si fiintele dragi. Suntem alaturi de francezi si de Franta, Impreuna, in Europa si in lume, vom lupta impotriva urii si terorii'', a scris Borrell pe contul sau de Twitter, a relatat EFE.Si cancelarul german Angela Merkel a exprimat solidaritatea Germaniei cu Franta. "Sunt profund bulversata de mortile crude intr-o biserica din Nisa. In aceste momente dificile, Germania isi exprima solidaritatea cu natiunea franceza", a declarat Merkel, citata pe contul de Twitter al purtatorului de cuvant al executivului german.La randul sau, seful guvernului italian Giuseppe Conte a denuntat "atacul perfid" care a avut loc la Nisa si a declarat totodata ca acesta nu va reusi sa zdruncine "frontul comun in apararea valorilor libertatii si pacii". "Convingerile noastre sunt mai puternice decat fanatismul, ura si teroarea", a scris Conte pe contul sau de Twitter. De asemenea, Conte si-a exprimat solidaritatea "cu familiile victimelor si cu fratii nostri francezi".Si ministrul de externe italian Luigi Di Maio a exprimat "profunde condoleante in urma atentatului barbar de la Nisa". "Italia respinge orice forma de extremism si ramane alaturi de Franta in lupta impotriva terorismului si oricarui radicalism violent", a dat asigurari Di Maio pe aceeasi platforma sociala.Premierul olandez Mark Rutte a transmis poporului francez ca ''nu este singur''.Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat ''oripilat sa auda vestile din Nisa in aceasta dimineata ale unui atac barbar in biserica Notre-Dame'' si a afirmat ca Regatul Unit sta cu loialitate alaturi de Franta impotriva terorii si intolerantei."Vom continua sa aparam libertatea, valorile noastre democratice, pacea si securitatea cetatenilor nostri. Uniti in fata terorii si a urii", a scris premierul spaniol Pedro Sanchez pe retelele sociale, adaugand: "Afectiunea si solidaritatea mea cu victimele atacului comis astazi la portile bisericii Notre-Dame din Nisa. Nous Sommes Unis".Si Turcia a condamnat ferm atacul de joi, lasand la o parte tensiunile puternice intre Ankara si Paris, pentru a-si exprima solidaritatea, noteaza AFP. ''Condamnam ferm atacul care a fost comis astazi (joi - n.r.) in interiorul bisericii Notre-Dame din Nisa (...) si transmitem condoleante apropiatilor victimelor'', a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Turciei intr-un comunicat.Potrivit Reuters, Kremlinul a declarat ca este inacceptabil ca oameni sa fie ucisi, dar a tinut sa sublinieze ca este de asemenea gresit sa fie insultate sentimentele credinciosilor.Trei persoane au fost ucise, dintre care cel putin una decapitata, joi la Nisa, in sud-estul Frantei, in timpul unui atac cu cutitul comis in jurul orei locale 09:00 (08:00 GMT) in interiorul unei biserici catolice, potrivit unor surse din politie, care au anuntat ca autorul atacului a fost retinut. Doua persoane, un barbat si o femeie, au fost ucise in biserica in stil neogotic Notre-Dame, iar o a treia, grav ranita, a murit intr-un bar din apropiere unde se refugiase.Atacul are loc la aproape doua saptamani de la asasinarea la Paris a profesorului de istorie Samuel Paty, care a fost decapitat de un tanar de origine cecena dupa ce aratase in clasa caricaturi cu profetul Mahomed, la un curs despre libertatea de exprimare.La 14 iulie 2016, chiar de Ziua Nationala a Frantei, Nisa a fost tinta unui atentat soldat cu 86 de morti, comis pe Promenade des Anglais.