Cel putin 5 atacuri cu cutitul in sudul Londrei. Bilantul victimelor ajunge la un mort si 10 raniti

Doi dintre cei raniti in urma incidentelor din Croydon se afla in stare critica, a precizat politia metropolitana. Un presupus atacator si o victima au fost retinuti, a mentionat politia.Potrivit autoritatilor, nu exista informatii care sa indice ca a existat o legatura intre incidentele semnalate.Au fost "o serie de altercatii inutile si extrem de violente, inclusiv una care s-a soldat in mod tragic cu pierderea unei vieti", a afirmat intr-un comunicat o responsabila a politiei londoneze, Nicky Arrowsmith.Politia si-a sporit prezenta in zona.