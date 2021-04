Talibanii continua atacurile, in pofida eforturilor de pace in Afganistan: cel putin 12 de morti si zeci de raniti

Cel putin opt ofiteri de politie au fost ucisi, iar alti doi raniti in urma unui atac al insurgentilor impotriva unui punct de control din districtul Zebak in provincia Badakhshan (nordul tarii), a specificat un responsabil local.In provincia Herat, cel putin doi membri ai fortelor de securitate au fost ucisi si alti 15 raniti, dupa ce un atacator sinucigas a intrat cu masina plina cu explozibili in sediul politiei din districtul Ghoryan, conform unor oficiali afgani.Guvernul provinciei Badakhshan mentioneaza intr-un comunicat ca peste 10 civili, intre care copii, figureaza printre raniti. Patru case de locuit au fost distruse si multe altele au fost partial avariate, conform aceluiasi text.La Kabul, un ofiter al armatei si soferul sau au fost ucisi de tragatori neidentificati, a declarat politia.Talibanii au revendicat doar atacurile din provincia Badakhshan, in timp ce responsabili guvernamentali i-au acuzat pe insurgenti de atacuri.Presedintele american Joe Biden a anuntat saptamana trecuta retragerea trupelor americane din Afganistan pana la 11 septembrie, dincolo de data de 1 mai convenita anterior de precedenta administratie Trump cu talibanii.In replica, talibanii au anuntat ca nu vor participa la conferinta de pace interafgana la inalt nivel din Turcia , prevazuta sa aiba loc sambata.Potrivit unor surse, Pakistanul, Qatarul si Turcia exercita presiuni asupra talibanilor pentru a-i determina sa participe.Expertii anticipeaza un razboi civil devastator daca partile beligerante nu ajung la un acord politic inainte de retragerea totala a fortelor internationale din Afganistan, noteaza DPA.