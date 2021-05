Atentionare de calatorie emisa de MAE pentru Danemarca. Continua controalele la frontiere pana pe 11 noiembrie

Autoritatile daneze au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontierele de stat, pana la 11 noiembrie 2021.Ministerul recomanda cetatenilor romani sa se asigure ca au la ei in permanenta, pe timpul calatoriei spre si dinspre Regatul Danemarcei, un act de identitate valabil (pasaport sau carte de identitate nationala).Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Copenhaga: +4539407177, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Regatul Danemarcei: +4527355537.