Atentionare de calatorie transmisa de MAE. Ce se intampla in Grecia

Astfel, in data de 25 noiembrie 2020, intre orele 06:00 - 12:00, controlorii de trafic aerian, precum si alte categorii de personal aeroportuar, vor inceta activitatea, cu repercusiuni asupra orarului de zbor, intern si international.In data de 26 noiembrie 2020 vor fi anulate, pentru 24 de ore, toate cursele aeriene, interne si internationale, care opereaza catre si dinspre Aeroportul International Eleftherios Venizelos din Atena. In data de 26 noiembrie 2020, pentru 24 de ore, in regiunea Attica si in capitala Atena nu vor circula metroul, tramvaiele si metroul suburban, fiind de asemenea oprita circulatia tuturor categoriilor de nave maritime, la nivel national.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena +302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena +306978996222 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic +306946049076.