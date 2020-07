Atletism: Rusia va fi exclusa din Federatia Internationala daca nu va plati amenda pana pe 15 august

Rusaf avea termen pana la 1 iulie ca sa achite amenda de 5 milioane de dolari dictata in martie de World Athletics. In situatia neplatii la termen, cota sa de zece atleti rusi autorizati pentru a participa la JO de la Tokyo sub drapel neutru este teoretic suspendata.Ministrul rus al Sporturilor, Oleg Matitin a trimis, joi, o scrisoare la World Athletics, in care promite ca datoria va fi reglata pana la 15 august.