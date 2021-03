Functionari din Siciclia, arestati dupa ce au ascuns date legate de numarul de infectari COVID-19

Ordinele de arest la domiciliu au fost emise de un judecator de instructie al tribunalului din Trapani (Sicilia) pentru delicte de fals material si fals intelectual pe numele directoarei generale a Departamentului de Activitati Sanitare si a Observatorului Epidemiologic, Maria Letizia di Liberti, functionarului Salvatore Cusimano si unui angajat al companiei IT care gestioneaza fluxul de date, Emilio Madonia.In plus, sunt anchetati consilierul pe probleme de sanatate din regiune, Ruggero Razza, adjunctul sefului de cabinet Ferdinando Croce si un angajat al departamentului epidemiologic, Mario Palermo.Persoanele retinute sunt acuzate de modificarea datelor privind numarul de cazuri pozitive si de teste care trebuie comunicate zilnic Institutului Superior al Sanatatii, afectand astfel informatiile pe baza carora autoritatile nationale decid masurile necesare pentru stoparea propagarii COVID-19.Scopul falsificarii datelor era de a ascunde faptul ca numarul de infectari a crescut de mai multe ori in mod ingrijorator, pentru a mentine indicele sub nivelul de alerta si a evita astfel ca Sicilia sa fie inclusa in categoria zonelor cu cele mai ample restrictii decretate de Ministerul Sanatatii, au explicat Carabinierii.Potrivit judecatorului de instructie, persoanele arestate au pus in aplicare ''un plan politic pervers cu care nu pare a fi la curent presedintele Regiunii, (Nello) Musumeci, care pur si simplu era mintit, oferindu-i-se informatii false''.Ancheta a fost declansata dupa descoperirea faptului ca un laborator din localitatea Alcamo ar fi furnizat date falsificate in legatura cu zeci de probe care in realitate erau pozitive, dar care fusesera comunicate mai departe ca fiind negative.Potrivit procurorilor care ancheteaza cazurile de acest fel, incepand din luna noiembrie a anului trecut s-au inregistrat aproape 40 de episoade de comunicari false.