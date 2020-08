Vaccin gratuit pentru toti cetatenii. Australia a semnat un acord pentru un potential vaccin impotriva COVID-19

"Vaccinul de la Oxford este unul dintre cele mai avansate si promitatoare din lume, iar prin aceasta intelegere am asigurat accesul timpuriu pentru fiecare australian", a spus Scott Morrison, potrivit ABC News Vaccinul de la Universitatea Oxford a intrat in a treia faza a studiilor, unde este testat pe mii de voluntari pentru a-i confirma eficacitatea. Este considerat un lider in cursa globala pentru vaccinul COVID-19, care include peste 160 de candidati.Marea Britanie si-a rezervat 100 de milioane de doze, dar acordul guvernului australian este diferit, asigurand dezvoltarea, producerea si distributia vaccinului.Aceasta presupune ca, cazul in care vaccinul de la Universitatea Oxford se dovedeste eficient, Australia va primi imediat formula sa de vaccin si i se va permite sa-l produca pe plan intern.