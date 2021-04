Australia isi va trimite la inchisoare propriii cetateni, timp de 5 ani, daca incearca sa se intoarca acasa din India

Mii de cetateni australieni sunt disperati sa se intoarca acasa din locuri precum India.India a raportat 379.257 noi cazuri de COVID-19 si 3.645 de noi decese joi, pe 29 aprilie, potrivit datelor ministerului Sanatatii. Numarul de decese a fost mai mare ca al oricarei tari afectate de pandemie.Se pare ca australienii detinatori de pasapoarte vor fi abandonati de propriul lor guvern, prin amenintari cu inchisoarea.Guvernul federal va invoca prevederile Legii privind securitatea biologica, imediat dupa sfarsitul acestei saptamani.Conform masurilor, ar fi o infractiune pentru oricine sa se intoarca in Australia daca s-a aflat intr-o tara cu risc ridicat de infectare cu Covid, cu 14 zile inainte de sosire, potrivit Nine Network.Pedepsele includ cinci ani de inchisoare sau o amenda de 66.000 dolari australieni.Australienilor care se intorc in tara li se impune deja o carantina obligatorie de doua saptamani, in hoteluri, inainte de a li se acorda libertatea de a intra in comunitate.Se estimeaza ca sunt aproximativ 9.000 de australieni in India, iar multi dintre ei sunt disperati sa vina acasa.In prezent, Australia a suspendat zborurile din India catre Australia, insa multe persoane care se intorc fac acest lucru prin alte tari.Guvernul pare sa incerce sa opreasca acest lucru, prin amenintari cu inchisoarea pentru cei care nu respecta masura, in ciuda carantinei obligatorii de doua saptamani.