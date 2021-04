Inca o tara se inchide in fata zborurilor din India, grav afectata de pandemie

Premierul australian Scott Morrison a justificat aceasta decizie prin "riscurile" pe care le reprezinta calatorii care vin din India, printre care mii de cetateni australieni, inclusiv celebri jucatori de cricket. Canada , Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit si Noua Zeelanda au suspendat sau restrans deja zborurile din India, in urma unei cresteri record de cazuri de contaminare in aceasta tara cu 1,3 miliarde de locuitori. Australia a anuntat ca va trimite ajutor medical, in special butelii cu oxigen, ventilatoare si material de protectie in India. India , care a inregistrat luni un record mondial de 352.991 de persoane contaminate intr-o singura zi si un record national de 2.812 de decese de COVID-19, a fost cufundata in haos in cateva zile de "varianta indiana" a noului tip de coronavirus. Canada, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit si Noua Zeelanda au suspendat sau restrans deja zborurile din India.Morrison a calificat situatia drept "o criza umanitara ingrozitoare".Aceasta suspendare a zborurilor intervine la o zi dupa ridicarea unui lockdown de trei zile in orasul australian Perth, in Australia de Vest, ce a fost impus dupa ce o persoana care s-a intors din India a contaminat alte persoane in hotelul de carantina in care se afla. Virusul ar fi putut fi transmis apoi altor persoane, ceea ce i-a determinat pe responsabilii acestui stat australian sa-i ceara guvernului de la Canberra sa inaspreasca masurile pentru zborurile din India.Morrison a subliniat ca suspendarea este temporara si ca zborurile de repatriere vor fi reluate in special pentru persoanele cele mai vulnerabile. "Nu credem ca solutia este de a-i abandona pe australieni in India, dupa cum par sa sugereze unii", a adaugat el.Australia si-a inchis frontierele pentru majoritatea cetatenilor straini in martie 2020. Toate persoanele ce intra pe teritoriul sau trebuie sa stea 14 zile in carantina, ceea ce a dus la franarea raspandirii epidemiei.De la inceputul pandemiei, cu peste 25 de milioane de locuitori, Australia a inregistrat mai putin de 30.000 de cazuri de COVID-19, dintre care 910 s-au soldat cu decese.