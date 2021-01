Impotriva curentului. Australia nu va demara campania de vaccinare anti COVID-19 inainte de martie

Morrison, care la inceputul pandemiei a spus ca Australia va fi un "lider" in materie de vaccinare, a dat de inteles ca tarile cele mai afectate de virus, cum este Marea Britanie, au fost constranse sa autorizeze in regim de urgenta vaccinurile anticoronavirus.Intr-adevar, in timp ce multe tari au inceput deja vaccinarea populatiilor, autoritatea australiana pentru reglementare in domeniul farmaceutic nu se va pronunta, probabil, in privinta vaccinurilor mai devreme de o luna, iar primele doze nu vor fi probabil administrate mai devreme de sfarsitul lui martie, noteaza AFP."Australia nu este intr-o situatie de urgenta ca Regatul Unit. Nu trebuie sa facem rabat in privinta masurilor. Nu trebuie sa ne asumam riscuri inutile", a declarat Morrison pe postul de radio I3AW.Australia, in ansamblu, a reusit sa controleze bine pandemia, dar recent in principalele doua orase ale tarii, Sydney si Melbourne, au aparut noi focare. In prezent in Australia sunt spitalizate circa 26 de persoane depistate ca purtatoare ale noului coronavirus.Premierul Morrison a mai explicat marti ca actualele campanii de vaccinare in masa din alte tari vor furniza Australiei mai multe informatii privind inocuitatea vaccinurilor decat testele clinice si ca, spre deosebire de cum se procedeaza in Marea Britanie, Australia va testa loturile de vaccinuri inainte de administrarea lor populatiei.Tara-continent cu 25 de milioane de locuitori prevede achizitia a aproape 54 de milioane de doze din vaccinul anti-COVID-2019 dezvoltat de grupul britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford, din care 3,8 milioane de doze urmeaza sa fie livrate la inceputul acestui an.Autoritatile australiene au incheiat de asemenea un acord vizand achizitionarea in cursul lui 2021 a 51 de milioane de doze din vaccinul produs de Novavax si 10 milioane de doze din cel Pfizer/BioNTech.