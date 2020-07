Australia: Masca de protectie, obligatorie in locurile publice din Melbourne

Statul Victoria (sud-est), a carui capitala este Melbourne, a inregistrat pana in prezent peste 3.000 de cazuri active de COVID-19, dintre care 363 de contaminari noi in ultimele 24 de ore, in pofida masurilor de izolare in vigoare de 10 zile.In incercarea de a stavili raspandirea virusului aparut in China in decembrie inainte de a se propaga in restul lumii, premierul statului Victoria, Daniel Andrews, a anuntat ca portul mastii de protectie va deveni obligatoriu in locurile publice, o premiera in Australia Aceasta masura, ce va intra in vigoare in noaptea de miercuri spre joi, va viza in total mai mult de 5 milioane de persoane in Melbourne si in localitatea vecina Mitchell Shire, a precizat Andrews in timpul unei conferinte de presa.Refuzul de a purta masca in public va fi pasibil de o amenda de 200 de dolari australieni (122 de euro), iar bandanele si esarfele vor fi autorizate pentru protectie pana cand statul va fi in masura sa raspunda cererii de masti, a adaugat el.De la inceputul epidemiei, Australia, tara-continent cu 25 de milioane de locuitori, a inregistrat aproape 12.000 de cazuri de contaminare si 122 de decese puse in legatura cu noul tip de coronavirus.