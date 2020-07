Australia: Premierul Morrison a anulat o sedinta a parlamentului din cauza cresterii cazurilor de COVID-19

Morrison a anuntat sambata ca anuleaza sedinta legislativului la recomandarea medicilor, care au avertizat cu privire la ''un risc semnificativ'' in cazul sosirii politicienilor la Canberra, tinand cont de transmiterea comunitara crescuta a noului coronavirus in Melbourne si Sydney.La Canberra nu s-a inregistrat niciun nou caz de COVID-19 timp de mai multe saptamani, pana la sosirea mai multor persoane din Melbourne anterior in cursul lunii iulie.Potrivit noului calendar, parlamentul federal australian isi va relua activitatea in 24 august, cu trei saptamani mai tarziu decat programul initial.Liderul opozitiei laburiste australiene, Anthony Albanese, a recunoscut ca decizia premierului Scott Morrison a fost luata pe baza recomandarilor expertilor medicali, dar s-a declarat dezamagit de faptul ca, in opinia sa, guvernul evita astfel analizarea activitatii sale de catre parlament.Executivul australian intentioneaza sa prezinte in 23 iulie planul de redresare economica post-pandemie, care ar fi fost un subiect de dezbateri in parlament.Pana in prezent, Australia a inregistrat peste 11.000 de cazuri de COVID-19, dintre care 116 fatale.