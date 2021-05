Tara care si-ar putea redeschide frontierele abia la jumatatea anului viitor

Ministrul finantelor, Simon Birmingham, a declarat pentru The Australian ca tara nu va avea frontierele deschise la inceputul anului viitor cu mare usurinta. Acest lucru se datoreaza incertitudinilor care exista in ceea ce priveste viteza de vaccinare dar si a gradul de eficacitate al vaccinurilor pe diferite tulpini ale COVID-19."Australienii nu vor sa redeschidem granitele si sa riscam intrarea masiva a COVID-19 in aceasta tara si riscam pierderea de vieti omenesti, daune economice si pierderea locurilor de munca in toata Australia ", a spus el.Vestea vine ca o lovitura pentru industria turistica internationala. Transportatorul australian Qantas anuntase in februarie ca intentioneaza sa reia zborurile internationale la sfarsitul lunii octombrie, dar anuntatul blocaj va aduce o schimbare de planuri.Turismul australian, care producea pentru buget 33 de miliarde de euro pe an, va fi grav afectat daca tara ramane inchisa. "Cea mai optimista estimarede deschidere a frontierelor ar fi la jumatatea sau a doua jumatate a anului viitor", a declarat Dan Tehan ministrul Turismului din Australia.Inainte de pandemie, in jur de un milion de calatori intrau in tara in fiecare luna pentru sejururi scurte. Aceasta cifra se ridica acum la 7.000 si oricine soseste din strainatate este izolat timp de 14 zile intr-un hotel.Australia a inregistrat 29.886 de cazuri de contaminare cu COVID-19 de la inceputul pandemiei, dintre care majoritatea au fost detectate in hoteluri de carantina. Inceputul vaccinarii este lent: doar 2,5 milioane de doze au fost administrate in toata tara, care are 25 de milioane de locuitori