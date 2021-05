Australienii risca amenzi usturatoare si pedepse cu inchisoarea daca se intorc din India. Decizia radicala luata de guvern

Ministerul Sanatatii a precizat ca decizia a fost luata "bazandu-se pe numarul de persoane aflate in carantina dupa ce au contractat Covid-19 in India".La inceputul saptamanii, Australia a suspendat toate zborurile din India.Potrivit estimarilor oficiale, sunt 9.000 de australieni in India, dintre care 600 fac parte din categoria vulnerabila.Presa din Australia scrie ca este pentru prima data cand autoritatile impun pedepse penale pentru propriii cetateni care se intorc in tara. Un medic a declarat pentru ABC ca aceasta decizie este disproportionata in compratie cu pericolul pe care l-ar reprezenta cei care se intorc acasa din India. "Familiile noastre mor la propriu in India... nu ai posibilitatea in niciun fel sa-i scoti de acolo - asta se numeste abandon", a spus medicul Vyom Sharmer.De luni, cetatenii australieni care au fost in India in ultimele 14 zile de la sosirea in tara nu vor fi primiti.Cei care nu se conformeaza risca pana la 5 ani de inchisoare sau o amenda de 66.000 de dolari australieni (37.000 de lire sterline), ori ambele. Hotararea autoritatilor ar putea fi reevaluata pe 15 mai, a anuntat ministrul Sanatatii. Guvernul nu ia astfel de masuri cu usurinta . Cu toate acestea, este important ca sistemul public de sanatate sa reziste si numarul de infectari cu Covid-19 din unitatile de carantinare sa scada pana la un nivel ce poate fi controlat", a afirmat ministrul Greg Hunt.