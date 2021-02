Controale dure la frontiera, in Austria. Sunt vizati schiorii din strainatate

'Vor fi intensificate controalele' la frontiera si in statiuni, a declarat marti ministrul de interne Karl Nehammer, in timp ce Austria nu inregistreaza deocamdata o scadere semnificativa a numarului de contaminari cu SARS-CoV-2.Dupa Craciun, Austria a luat decizia de a institui lockdown pentru a treia oara , inchizand scoli, magazine neesentiale si muzee.Dar, spre deosebire de Franta si Germania, tara a ales sa-si redeschida teleschiurile, considerand ca sporturile in aer liber prezinta mai putine riscuri de transmitere a virusului.In absenta verificarilor, sute de turisti straini au venit in aceste statiuni, pretinzand ca participa la pregatirea de instructori sau cauta un loc de munca.Saptamana trecuta, localitatea tiroleza Sankt Anton am Arlberg a denuntat public prezenta a 200 de britanici, danezi si germani sositi in cea mai mare parte cu trenul din Zurich (Elvetia).Majoritatea dintre ei a ocolit reglementarile, inregistrand o adresa locala de resedinta, potrivit primariei.'Am deschis procese verbale in cazul a 100 de persoane de exemplu' in zona, a indicat ministrul Nehammer, precizand ca politia a perchezitionat 44 de apartamente ai caror locatari au fost considerati suspecti.Aceste controale au determinat in jur de 30 de turisti sa fie scosi din registrele municipale de resedinta si sa-si faca bagajele in graba, a declarat primarul din Sankt Anton, Helmut Mall, exprimandu-si speranta intr-o 'anumita revenire la calm'.Un schior german a fost plasat in carantina vineri, deoarece nu a putut prezenta documentele necesare pentru trecerea frontierei austriece, a precizat politia. Austria , cu 8,9 milioane de locuitori, a inregistrat marti 1.241 de infectii cu SARS-CoV-2, departe de obiectivul sau de 700 de cazuri zilnice.Guvernul ramane prudent si, chiar daca a anuntat o relaxare a restrictiilor incepand de saptamana viitoare, hotelurile si restaurantele nu se vor deschide.