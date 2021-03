Australia isi mentine frontierele inchise inca trei luni, pe fondul mutatiilor COVID-19. "Situatia din strainatate e un risc inacceptabil"

Guvernul a fost avertizat de experti in sanatate ca "situatia din jurul COVID-19 in strainatate continua sa prezinte un risc inacceptabil pentru sanatatea publica din Australia, mai ales aparitia unor mutatii mai contagioase", a declarat Greg Hunt.Prin urmare, controlul strict la frontiere va fi prelungit pana la 17 iunie, a adaugat el.Australia si-a inchis rapid frontierele internationale dupa izbucnirea pandemiei de COVID-19, interzicand intrarea majoritatii strainilor, cu unele exceptii.A fost limitat, de asemenea, numarul australienilor carora li s-a permis sa se intoarca acasa in fiecare saptamana, blocand zeci de mii dintre ei in strainatate.Calatorii autorizati sa intre pe insula trebuie sa petreaca 14 zile de carantina intr-un hotel, ceea ce costa mai multe mii de dolari Aceasta politica s-a dovedit benefica: Australia a inregistrat mai putin de 29.000 de cazuri de COVID-19 la o populatie de 25 de milioane de locuitori si impune in prezent putine restrictii pe plan intern.