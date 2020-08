Austria: Muzeul Sigmund Freud se redeschide dupa renovare. Vizitatorii vor putea intra in toate camerele private ale psihanalistului

Dupa o perioada de renovare si transformare care a durat 18 luni, spatiul expozitional s-a dublat, ajungand la 550 de metri patrati, a precizat miercuri directoarea muzeului, Monika Pessler.Casa in care Freud a locuit timp de 47 de ani inainte sa se refugieze la Londra din cauza nazistilor in 1938 urmeaza sa se redeschisa sambata. Pana acum, imobilul, care functioneaza ca muzeu din 1970, a avut aproximativ 110.000 de vizitatori in fiecare an.Pe langa trei noi expozitii permanente, redeschiderea aduce in prim-plan fostul apartament al familiei Freud si biroul de lucru a psihanalistului si al fiicei sale, Anna.Notite, editii princeps, fotografii si obiecte personale - precum geanta de medic gravata cu initialele sale - ofera o perspectiva completa asupra carierei celebrului medic.Cei interesati vor avea de asemenea acces, incepand cu octombrie 2020, la cele circa 40.000 de lucrari gazduite in biblioteca, a mai spus Monika Pessler. Este considerata cea mai mare biblioteca specializata in psihanaliza din Europa.Nu a fost realizata o reconstructie istorica a incaperilor. ''Freud a avut oportunitatea de a lua cu el obiectele pe care le detinea atunci cand a plecat in exil la Londra si este important pentru noi sa pastram aceste spatii goale, ca o metafora a pierderii culturii si umanitatii sub regimul de teroare al national-socialismului si sa le marcam ca fiind spatii goale'', a explicat directoarea muzeului.In vremea nazistilor, imobilul de pe strada Berggasse din Viena a servit si drept locuinta colectiva pentru evrei, iar 76 de persoane au fost fortate sa astepte in acea cladire deportarea catre lagarele de exterminare.Sigmund Freud a parasit imobilul de la numarul 19 pe 4 iunie 1938 si a murit in exil la Londra in 1939. Patru dintre surorile sale au fost victime ale Holocaustului.