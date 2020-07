Autorii romanelor "Trainspotting" si "American Psycho" fac echipa pentru un serial despre cultura presei tabloide din SUA

Actiunea serialului cu titlul de lucru "American Tabloid" va fi desfasurata pe parcursul a decenii si urmareste evenimentele din redactia unei publicatii saptamanale, unde corectitudinea politica, moralitatea si etica sunt o raritate.Intelegerea este asteptata sa fie confirmata in urmatoarele saptamani.Va fi prima colaborare a celor doi scriitori, iar ei vor avea libertate creativa, a transmis compania.Originar din Edinburgh si stabilit la Dublin, Irvine Welsh a publicat pana acum 15 carti, intre care "The Acid House", "Ecstasy", continuarea "Trainspotting" ("T2") si "Filth", dar si doua piese de teatru.In afara de "American Psycho", alte romane ale scriitorului american Bret Ellis au fost adaptate pentru ecran, precum "Less Than Zero", "The Rules of Attraction" si "The Informers". El a scris scenariul pentru "The Canyons" al lui Paul Schrader.Burning Wheel a produs recent "Creation Stories", bazat pe viata lui Alan McGee, profesionist in industria muzicala britanica, dupa un scenariu scris de Welsh. Producator executiv al acestuia este Danny Boyle.