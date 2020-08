Fara precedent. Agentia Medicamentului din SUA, pregatita sa autorizeze un vaccin impotriva COVID-19 inainte de incheierea testelor din faza a treia

FDA este pregatita sa autorizeze un vaccin inainte ca testele din faza a treia sa se incheie, scrie FTHahn subliniaza in acest interviu ca nu face acest lucru pentru a-i face pe plac lui Donald Trump si in masura in care beneficiile sunt mai importante ca riscurile.Aceasta se poate dovedi una dintre cele mai importante si sensibile decizii din istoria sanatatii publice americane.Trump acuza sambata trecuta elemente ale "statului profund" de la FDA ca avanseaza prea lent in aprobarea unor noi tratamente impotriva covid-19, cu scopul de a-i face rau din punct de vedere politic.A doua zi, Hahn si Trump anuntau impreuna autorizarea de urgentaa a folosirii plasmei de la convalescenti de covid-19 ca tratament.Hahn a fost criticat imediat din cauza ca exagereaza benficiile acestei proceduri.Directorul FDA declara pentru FT ca regreta faptul ca a apreciatca tratamentul cu plasma ar fi salvat viata a 35 din 100 de pacienti, in contextul in care date araa ca este vorba mai degraba de cinci cin 100 de pacienti.