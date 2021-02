O femeie din Iran a murit in timp ce isi astepta randul la executie. Autoritatile i-au spanzurat cadavrul pentru a-i da soacrei satisfactie

Omid Moradi, the lawyer of a woman recently executed in #Iran says she suffered a fatal stroke after witnessing 16 men being hanged & authorities hanged her dead body. #ZahraEsmaili mother of 2 was found guilty of killing her husband who was a high ranking intel official. pic.twitter.com/9tnNObXGyF - IRAN HRM (@IranHrm) February 19, 2021

Femeia, mama unui copil de doi ani, fusese condamnata la moarte pentru ca si-a ucis sotul, potrivit Adevarul.ro Avocata femeii spune ca a fost legitima aparare si ca barbatul era abuziv. In plus, el era un oficial din cadrul Ministerului de Informatii. Ar fi fost violent atat cu sotia, cat si cu fetita lui. Ea l-a omorat dupa ce ar fi incercat sa o violeze.Zahara Ismaili, in varsta de 26 de ani, a suferit un infarct in timp ce isi astepta randul la executie, fiind nevoita sa asiste la spanzurarea a 16 detinuti, la inchisoarea Rajai Shahr, la vest de Teheran.Avocata ei sustine ca autoritatile i-au spanzurat cadavrul pentru a-i oferi satisfactie soacrei sale, care a fost si cea care a tras scaunul de sub corpul fara suflare."Certificatul sau de deces stipuleaza atacul de cord drept cauza a mortii dupa ce, ieri (saptamana trecuta-n.red), 16 barbati au fost spanzuarti sub privirile sale. Inima Zahrei s-a oprit inainte sa fie dusa la esafod. Au spinzurat corpul sau fara viata, iar mama victimei a fost cea care a rasturnat scaunul de sub picioarele ei pentru a avea prilejul de a-si vedea nora atarnand in lat chiar si pentru cateva secunde", a scris avocata pe Facebook