Situatia e tot mai grea in Italia. Autoritatile pregatesc noi restrictii

Intr-un interviu acordat canalului public de televiziune RAI, Speranza a declarat ca este necesara adoptarea de noi masuri restrictive, dupa un regim mai relaxat de cateva saptamani, pentru a se evita instaurarea carantinei la nivel national.Italia a depasit vineri 5.000 de noi cazuri zilnice de imbolnavire cu COVID-19 pentru prima data din luna martie. Numarul de infectari zilnice a ramas de peste 5.000 atat sambata cat si duminica. Decesele provocate de COVID-19 sunt insa mult mai putin numeroase decat la apogeul pandemiei, in martie si aprilie.Ministrul italian a mai declarat ca a propus interzicerea petrecerilor private la care participa atat copii cat si adulti, in timp ce la Roma s-ar viza, de asemenea, reducerea programului de functionare a barurilor si restaurantelor pentru a se reduce riscul de infectare a populatiei.Alte masuri mentionate de Speranza ar putea implica sporturile cu contact fizic unde nu se poate purta masca.Miercuri, autoritatile italiene au introdus obligativitatea purtarii mastilor de protectie in aer liber la nivel national.Noul pachet de restrictii va fi discutat luni cu regiunile si va fi inclus intr-un decret pe care premierul Giuseppe Conte ar putea sa-l semneze chiar luni seara, a mai spus Speranza.Tot duminica, ministrul de externe Luigi Di Maio a exclus scenariul impunerii din nou a carantinei la nivel national, sustinand ca economia italiana nu-si poate permite o astfel de masura.Pe de alta parte, Comitetul tehnic si stiintific italian (CTS), organismul care consiliaza guvernul in combaterea epidemiei de COVID-19, propune masuri de relaxare a protocolului sanitar, cum ar fi reducerea perioadei de carantina de la 14 la 10 zile, conform AFP.Conform propunerii CTS care urmeaza sa fie adoptata luni sau marti de catre guvern, durata carantinei va fi de doar 10 zile, iar un singur test negativ va fi suficient pentru a stabili daca o persoana este vindecata, potrivit unei informari a CTS data publicitatii duminica seara.Aceasta regula ar urma sa fie aplicata pacientilor asimptomatici, in timp ce persoanele care au dezvoltat simptome vor fi supuse acelorasi prevederi in cazul in care nu au prezentat simptome in ultimele trei zile.