Autoritatile malaeziene au descoperit cea mai mare incarcatura de deseuri toxice ilegale abandonata si aceasta provine din Romania

Este vorba despre 110 containere cu metale grele periculoase, care aveau destinatia Indonezia , ce au intrat in tara, in mod ilegal, luna trecuta.In ultimii ani, Malaysia a devenit principala destinatie din lume pentru deseuri plastice, dupa ce China a interzis importurile acestora. A fost negociat cu tarile de origine ale resturilor sa isi ia inapoi sute de containere de plastic care au intrat ilegal in tara.Potrivit agentiei Bernama, ministrul malaezian al Mediului, Tuan Ibrahim Tuan Man, a spus ca 1.864 de tone de praf de cuptor cu arc electric (EAFD), un produs derivat in productia de otel care contine metale grele precum zinc, cadmiu si plumb, au fost gasite abandonate in portul Tanjung Pelepas din sudul statului Johor."Descoperirea EAFD, aflata in tranzit in Malaysia cu destinatia Indonezia, este cea mai mare de acest fel din istoria Malaysiei", a spus Tuan Ibrahim.EAFD este clasificat drept deseu toxic sub Conventia de la Basel. In formularele de declaratie, a precizat ministrul, a fost listat drept concentrat de zinc."Departamentul de Mediu, ca autoritate a Basel Convention pentru Malaysia, nu a acordat permisiunea si nici nu a fost notificat de exportatorul de deseuri privind tranzitarea Malaysiei", a adaugat el.Malaysia a contactat autoritatea romana a Basel Convention pentru a aranja repatrierea containerelor, iar Interpolul face verificari detaliate, a mai scris agentia de presa Bernama.