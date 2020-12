Autorul atacului de la sinagoga din Halle, extremistul de dreapta Stephan Balliet, condamnat la inchisoare pe viata

Extermistul de dreapta, care ar fi putut comite anul trecut cel mai grav atentat antisemit din Germnia postbelica, a fost condamnat la inchisoare pe viata, luni, de catre un tribunal german.Tanarul a fost gasit vinovat, dupa aproape sase luni ale unui proces in care si-a clamat in mai multe randuri antisemitismul, de doua omoruri si mai multe tentative de omor in atacul de la sinagoga din Halle, la 9 octombrie 2019.La citirea verdictului de catre presedinta completului, la Magdeburg, Ursula Mertens, Stephan Balliet, cu capul ras, imbracat in negru si purtand o esarfa, a ramas impasibil, privind in gol.El a fost condamnat la inchisoare pe viata cu o detentie de siguranta de minimum 15 ani, dupa care ii va fi foarte dificil sa obtina o eliberare.Tanarul a luat cu asalt o sinagoga, in ziua de Yom Kippur, in care se aflau 52 de credinciosi. Din cauza ca nu a reusit sa traca de usa inchisa a lacasului, el a atacat trecatori. El a ucis o femeie si a ranit mai multe alte persoane, dupa care a ucis un barbat intr-un restaurant."Daca n-ar fi fost aceasta faimoasa usa blindata, ar fi comis un masacru", a declarat Ursula Mertens.El a fost inspirat de Brenton Tarrant, autorul dublului atentat rasist comis cu doar cateva luni mai inainte la doua moschei de la Christchurch, in Noua Zeelanda , soldat cu 51 de morti, transmis in direct, lucru pe care l-a facut si Stephan Balliet.In timpul procesului, tanarul nu si-a exprimat nici cel mai mic regret, a fost pus la punct de catre presedinta completului din cauza unor declaratii conspirationiste, rasiste, misogine si negationiste si si-a revendicat faptele.Atacarea sinagogii "nu a fost o greseala", pentru ca "acestia sunt inamicii mei", a tunat el.Aceste declaratii au provocat furia multor parti civile. Ele au retrait tragedia intr-o audiere in care s-a difuzat drumul sangeros al lui Stephan Balliet. Inarmat pana in dinti si purtand o tinuta militara, el a filmat si difuzat in driect atacul, in timp ce nega Holocaustul si ii ataca pe evrei."Suntem usurati ca toate astea inceteaza acum, a fost suficient de lung si solicitant", a declarat pentru AFP Mark Lupschitz, avocatul a noua parti civile, care a multumit tribunalului ca nu a transformat procesul intr-o vitrina a extremeidrepte.Presedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania Josef Schuster a apreciat, intr-un comunicat, ca acest verdict reprezinta "o zi importanta pentru Germania" si arata in mod "clar ca ura sangeroasa fata de evrei cunoaste o toleranta zero".Infractiunile penale si delictele vizand comunitatea evreiasca din Germania au crescut cu 13% in 2019, cand s-au inregistrat 2.032 de fapte.Atacul de la Halle a avut loc intr-un context de intesnificare a terorismului extremei drepte - asasinarea, anul trecut, a unui oficial politic in favoarea migrantilor si un atentat, la Hanau, in care au fost ucise noua persoane de origine straina.Dupa ce nu a reusit sa sparga usa sinagogii de la Hanau, extremistl de drepta a ucis o trecatoare si un barbat, intr-un restaurant cu specific arab, luat drept tintat din cauza clientilor migranti. Politia l-a arestat in urma unei urmariri in care a ranit alte persoane.Potrivit unui expert psihiatru, Norbert Leygraf, Stephan Balliet sufera de o "tulburare complexa de personalitate", un amestec de schizofrenie, paranoia si autism.Tribunalul a stabilit ca tanarul este responsabil de faptele sale, in urma unei incercari a apararii de a minimaliza acest lucru.Viata lui Stephan Balliet pare o succesiune de esecuri. El nu avea prieteni, nu a avut vreodata vreo relatie amoroasa si nici vreun loc de munca. El s-a denigrant singur in mai multe randuri, catalogandu-se drept "bun de nimic" din cauza ca a esuat in tentativa sa de masacru.CITESTE SI: