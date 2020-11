LIVETEXT Avansul lui Biden fata de Trump creste in statele Pennsylvania, Nevada si Georgia. Inca se numara voturile in statele cheie

Situatia din statele cheie

Mesajul lui Biden: "Vom castiga"

Tensiunile au inceput inca dupa afisarea primelor rezultate partiale. Candidatul republican la Casa Alba Donald Trump , acuzand-si contracandidatul democrat, Joe Biden , de frauda, dupa ce a pierdut alegerile in cateva state-cheie. Tensiunile dintre cei doi continua si astazi, 7 noiembrie, dupa ce Joe Biden este in fata lui Donald Trump in Pennsylvania.Donald Trump continua sa acuze utilizarea votului prin corespondenta, acuzand fara dovezi aceasta metoda ca a generat fraude electorale pe scara larga. Votul prin corespondenta este mai popular in randul democratilor, decat a republicanilor.Un judecator al Curtii Supreme a Statelor Unite a oferit vineri seara presedintelui Donald Trump o victorie partiala temporara in Pennsylvania prin decizia sa conform careia buletinele de vot sosite prin posta dupa 3 noiembrie in acest stat sa fie tratate separat de alte buletine de vot, informeaza AFP. Inca sunt in joc: Pennsylvania (20), Georgia (16 voturi), Carolina de Nord (15 voturi), Arizona (11 voturi) si Nevada (6 voturi).Joe Biden conduce in patru dintre cele sase state unde numararea voturilor continua, dar este foarte aproape de un verdict final.Cu o probabilitate din ce in ce mai mare, democratul va fi castigator in Pennsylvania, Georgia, Nevada si Arizona, ceea ce i-ar aduce mult mai multe puncte electorale decat ar avea nevoie pentru a-si revendica victoria.Pentru a fi sigur de victorie, un candidat trebuie sa atinga 270 de voturi de reprezentare a statelor (voturi electorale). Or, daca ar castiga in toate cele patru state mai sus mentionate, Joe Biden ar ajunge la un scor de 306 voturi electorale.Principalele proiectii ale piublicatiilor.- Joe Biden- 253 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 253 vs Donald Trump- 214;- Joe Biden- 264 vs Donald Trump- 214;- Joe Biden- 253 vs Donald Trump- 214;- Joe Biden- 253 vs Donald Trump- 214;- Joe Biden- 253 vs Donald Trump- 214.Situatia in acest moment (sambata dimineata, ora 7:00, ora Romaniei), potriviteste urmatoarea:(16 voturi de reprezentare) - Joe Biden are 4.395 voturi in fata lui Donald Trump (dupa numararea a 99 la suta din voturile exprimate)(6 voturi de reprezentare) - 22.657 voturi in plus pentru Joe Biden (93 la suta numarate)(20 de voturi de reprezentare) - 28.833 voturi in plus pentru Joe Biden (96 la suta numarate)(11 voturi de reprezentare) - 29.861 voturi pentru Joe Biden (95 la suta din voturi numarate).Joe Biden conduce in Arizona si l-a devansat pe Donald Trump in Pennsylvania, Nevada si Georgia, iar Donald Trump a mai ramas fruntas doar in statul Carolina de Nord (15 electori).De la resedinta sa din Wilmington, Delaware, fostul vicepresedinte Joe Biden a avut vineri seara tarziu a patra aparitie publica de la incheierea alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, mesajul catre americani fiind cam in aceiasi termeni ca in zilele precedente: aveti rabdare, fiti calmi, vom castiga.Desi era asteptata inca de dimineata, aparitia publica a lui Joe Biden s-a produs aproape de miezul noptii (ora de pe coasta de est a Statelor Unite). Intarzierea se explica prin faptul ca democratul a asteptat probabil incheierea procesului electoral in unele dintre statele unde mai continua numararea voturilor, astfel incat sa-si poata proclama victoria. Cum voturile inca se mai numara, Joe Biden s-a ferit sa-si revendice prematur victoria, subliniind ca "fiecare vot conteaza sa fie numarat".Si totusi, in discursul prezidentiabilului au aparut unele nuante care arata ca se pregateste sa revina la Casa Alba ca al 46-lea presedinte.