Averile detinatorilor Amazon, Tesla si Zoom au crescut si in vremuri de pandemie

Conform Bloomberg, averea miliardarului s-a majorat dupa cresterea valorii actiunilor Amazon, in ciuda pandemiei si a acordului de a ceda 25% din actiuni fostei sale sotii MacKenzie dupa divortul de anul trecut, informeaza CNBC, citat de Adevarul Bezos a adaugat 56,7 miliarde de dolari la averea sa doar in 2020, conform estimarilor Bloomberg, desi criza coronavirusului a fost un dezastru economic pentru restul Americii (49 de milioane de americani au depus solicitari pentru ajutor de somaj in ultimele luni).Si Elon Musk , de la Tesla , si Eric Yuan, de la Zoom, si-au vazut averile crescand cu peste 2 miliarde de dolari, intre martie si iunie, in timpul pandemiei, conform Business Insider.In februarie, Bezos s-a angajat sa cheltuiasca 10 miliarde de dolari in lupta impotriva schimbarilor climatice, iar in aprilie a promis 100 de milioane de dolari bancilor alimentare.Bezos este prima persoana din istoria moderna care a acumulat o avere de peste 100 de miliarde de dolari.