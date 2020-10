Averile miliardarilor chinezi au crescut in ultimul an cu suma record de 1.500 de miliarde de dolari, la 4.000 de miliarde de dolari

Numarul miliardarilor chinezi a crescut cu 257 in ultimul an, cu o medie de cinci pe saptamana, iar numarul total a ajuns la 878. Acest total este peste numarul de 788 de miliardari din Statele Unite, calculat de firma Wealth-X.Wealth-X si alte firme de analiza utilizeaza insa metodologii diferite pentru China si plaseaza numarul miliardarilor chinezi sub cel din Statele Unite."Lumea nu a mai asistat niciodata la o avere atat de mare creata in numai un an. Performantele antreprenorilor chinezi au depasit cu mult asteptarile. In pofida Covid-19, numarul acestora a crescut la niveluri record", a declarat Rupert Hoogewerf, presedinte si cercetator sef al Hurun Report.La aceasta evolutie pozitiva au contribuit cresterea burselor, numeroasele oferte publice initiale si dezvoltarea puternica a sectorului tehnologic.Jack Ma, cofondator si fost presedinte executiv al grupului de comert electronic Alibaba, este cel mai bogat om din China pentru al treilea an consecutiv, cu o avere de 59 de miliarde de dolari. Averea sa a urcat cu 45%, mai ales datorita viitoarei oferte publice a grupului de servicii tehnologice financiare Ant Group."Hurun China Rich List a constatat ca averea creata in acest an este mai mare decat cea combinata din ultimii cinci ani, sugerand ca structura economiei a evoluat, indepartandu-se de sectoare traditionale, precum industria prelucratoare si sectorul imobiliar, indreptandu-se spre economia de tip nou", a aratat Hoogewerf.La fel ca in Statele Unite, in primele doua luni ale pandemiei de Covid-19 a avut loc o distrugere masiva a averilor, urmata de o redresare in V pentru pietele de actiuni, iar mai apoi de un boom digital masiv, potrivit Hurun.Pe locul al doilea in topul miliardarilor este Pony Ma, fondator, presedinte si director general al conglomeratului tehnologic Tencent. Averea acestuia a crescut cu 50%, la 57,4 miliarde de dolari, sustinuta de afacerile solide ale Tencent in domeniul jocurilor si de cresterea Wechat. Pe locul al treilea se afla Zhong Shanshan, presedintele YST, care fabrica apa imbuteliata.Cresteri importante au realizat "regele livrarilor de mancare", Wang Xing, proprietarul Meituan-Dianping, a carui avere s-a marit de patru ori, la 25 de miliarde de dolari, dupa ce a castigat cota de piata de la Alibaba."Regele livrarilor expres", Wang Wei, care detine SF Express, si-a dublat averea la 35,3 miliarde de dolari, mai arata raportul.Zhou Qunfei de la compania Lens, producatoare de ecrane tactile, si-a marit averea de trei ori, la 17 miliarde de dolari, ea devenind una dintre cele mai bogate trei femei din lume.