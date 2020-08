Avertismentul oamenilor de stiinta: calota glaciara din Groenlanda se topeste iremediabil

"Ghetarii din Groenlanda au ajuns intr-o oarecare masura la un punct fara intoarcere, cand caderile de zapada care regenereaza calota glaciara in fiecare an nu mai pot contrabalansa gheata care se scurge din ghetari in ocean", a explicat intr-un comunicat Universitatea din Ohio, unde activeaza autorii acestui studiu publicat in revista Nature Communications Earth and Environment, pe 13 august.Schimbarile climatice reprezinta o povara mare asupra ghetarilor, iar topirea calotei glaciare ameninta zeci de milioane de persoane de pe tot globul.In anii 1980 si '90, calota glaciara a pierdut circa 450 de gigatone (aproximativ 450 de miliarde de tone) in fiecare an, inlocuita de caderile de zapada, au aratat oamenii de stiinta dupa ce au analizat date de aproximativ 40 de ani.Incepand cu anii 2000, topirea s-a accelerat, ajungand la 500 de gigatone, fara sa mai fie compensata de caderile de zapada."Calota glaciara din Groenlanda pierde din masa sa intr-un ritm accelerat in secolul al XXI-lea, ceea ce este de fapt cel mai important factor care contribuie la ridicarea nivelului marii", subliniaza studiul.Cu toate acestea, daca topirea ghetarilor din Groenlanda asociata schimbarilor climatice este extrem de preocupanta, alti membri ai comunitatii stiintifice estimeaza ca este prematur sa se vorbeasca de un punct fara intoarcere."Nu stim cat de mult vor creste concentratiile de gaze cu efect de sera", a explicat pentru AFP Ruth Mottram, climatolog in cadrul Institutului danez de meteorologie (DMI).Rezultatele publicate in revista Nature arata ca, "in situatia in care stabilizam temperaturile (si emisiile de gaze cu efect de sera) la nivelul actual, calota glaciara va continua sa se topeasca, dar doar pana ce dimensiunile sale vor fi din nou in echilibru cu climatul", a indicat aceasta.Potrivit unui alt studiu realizat recent de Universitatea Lincoln (Regatul Unit), topirea ghetarilor din Groenlanda ar contribui cu o valoare de 10 pana la 12 centimetri la cresterea nivelului apelor pana in 2100.Grupul interguvernamental de experti in evolutia climei (IPCC) a estimat in 2013 ca nivelul apelor marilor va creste cu 60 de centimetri pana la sfarsitul secolului.