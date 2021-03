Atacuri aeriene turcesti vizata fiind o zona kurda, primele dupa 17 luni

"Un avion de lupta turc a vizat pozitii militare ale Fortelor democratice siriene (FDS, dominate de kurzi) in satul Saida, in apropiere de localitatea Ain Issa", a precizat OSDH."Este vorba despre primele raiduri aeriene de la operatiunea *Sursa pacii, lansata in octombrie 2019 de Ankara si de grupari siriene aliate contra FDS in nordul Siriei", a indicat, pentru AFP, directorul OSDH, Rami Abdel Rahmane, citat de news.ro Operatiunea, intrerupta dupa doua acorduri negociate de Ankara cu Washington , apoi cu Moscova , a permis Ankarei sa obtina controlul unei fasii la frontiera de 120 de kilometri latime in teritoriul sirian . Orasul Ain Issa si imprejurimile sale au ramas controlate de fortele kurde. Conflictul din Siria , declansat in 2011 prin represiunea manifestatiilor pro-democratie de regimul de la Damasc, a devenit mai complex de-a lungul anilor, implicand multi actori regionali si internationali.Razboiul a facut peste 388.000 de morti si milioane au fugit.