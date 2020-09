Avioane ale armatei ruse au bombardat nord-vestul Siriei, in cel mai amplu atac din ultimele sase luni

Potrivit martorilor, avioanele de lupta au tintit periferiile orasului Idlib, iar regiunea Jabal al Zawya, aflata la sud de Idlib, a fost asaltata cu artileria grea din avanposturile siriene din apropiere. Nu s-a comunicat daca ar fi victime."Aceste 30 de raiduri sunt, de departe, cel mai greu atac de pana acum de la acordul de incetare a focului", a spus Mohammed Rasheed, fost reprezentant al rebelilor.De asemenea, Centrele de urmarire au precizat ca avioanele ruse Sukhoi au lovit si zone la vest de orasul Idlib. Potrivit acestora, dronele neidentificate au lovit de asemenea doua orase controlate de rebeli in campia Sahel al-Ghab, la vest de provincia Hama. Moscova si armata siriana nu au transmis niciun comunicat.In razboiul civil inceput in 2011, Rusia sprijina Guvernul sirian, iar Statele Unite, luptatorii kurzi. Rusia, care este de partea fortelor presedintelui sirian Bashar al-Assad, s-a opus multa vreme prezentei militare americane in tara.In octombrie 2019, presedintele american Donald Trump a decis sa retraga 1.000 de trupe care operau in sprijinul Fortelor Siriene Democrate, alianta condusa de kurzi. Cateva luni mai tarziu, Trump a spus ca a hotarat sa mentina cateva sute de trupe in tara pentru a proteja puturile de petrol.