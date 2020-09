Avioane de lupta chineze in spatiul aerian al Taiwanului, in timpul vizitei unui oficial american

Ministerul apararii de la Taipei a comunicat ca au trecut linia de demarcatie din Stramtoarea Taiwanului cel putin 19 avioane de vanatoare si bombardiere chineze, inclusiv o aeronava antisubmarin.Un incident similar avusese loc si vineri. Zilele acestea, la Taipei se afla in vizita oficiali din Japonia si SUA, printre care subsecretarul de stat american Keith Krach, oficialul cu rangul cel mai inalt de la Washington care a ajuns in Taiwan in ultimele decenii.Beijingul nu recunoaste independenta Taiwanului si considera insula parte a teritoriului chinez. Presa de stat din China a amenintat ca presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen va fi 'stearsa de pe fata pamantului'. Un editorial din Global Times avertizeaza ca China 'este hotarata sa ia orice masuri necesare, inclusiv optiuni militare', pentru a impiedica strangerea relatiilor intre Taiwan si Statele Unite.Tsai, Krach, si fostul premier japonez Yoshiro Mori i-au adus sambata un omagiu fostului presedinte taiwanez Lee Teng-hui, decedat in 30 iulie, pentru rolul in democratizarea Taiwanului in cei 12 ani de mandat. Au transmis condoleante, ca prieteni apropiati ai lui Lee, fostul prim-ministru nipon Shinzo Abe si liderul tibetan Dalai Lama.Incursiunile aeriene chineze au oferit reprezentantilor americani si japonezi prezenti in Taiwan ocazia sa simta direct actiunile de intimidare din partea Chinei, a apreciat analistul Su Tzu-yun de la Institutul de Cercetari pentru Apararea Nationala si Securitate finantat de guvernul de la Taipei.