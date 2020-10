Avioane de vanatoare americane F-22 au interceptat doua bombardiere strategice rusesti Tu-95MS in apropiere de Alaska

"Avioanele rusesti au zburat in spatiul aerian international si nu au incalcat spatiul aerian al SUA sau Canadei", au precizat reprezentantii NORAD, potrivit publicatiei DefenseRomania.ro Departamentul pentru informare si comunicatii in masa din cadrul Ministerului rus al Apararii a anuntat, pe 20 octombrie, ca zborul efectuat de cele doua bombardiere strategice Tu-95MS in apropiere de Alaska a fost unul planificat si s-a desfasurat deasupra apelor neutre."Doua bombardiere strategice de tip Tu-95MS apartinand Aviatiei cu raza lunga de actiune au desfasurat un zbor planificat in spatiul aerian situat deasupra apelor neutre din acvatoriile Marilor Chukotka, Beaufort, Bering si Okhotsk. Durata zborului a fost de 12 ore", se arata in comunicatul de presa al ministerului."Pe anumite portiuni ale traiectului de zbor, bombardierele strategice au fost escortate de avioane de vanatoare Su-35S ale Fortelor Aerocosmice, MiG-31 ale Aviatiei navale, precum si F-22 apartinand Fortelor Aeriene ale SUA", au mentionat reprezentantii Ministerului rus al Apararii.Potrivit precizarilor acestora, "pilotii Aviatiei cu raza lunga de actiune indeplinesc in mod regulat zboruri deasupra apelor neutre ale Oceanului Arctic, Oceanului Atlantic, Marii Negre, Marii Baltice si Oceanului Pacific. Toate zborurile avioanelor din cadrul Fortelor Aerocosmice ale Federatiei Ruse se desfasoara in stricta conformitate cu regulile internationale de intrebuintare a spatiului aerian".