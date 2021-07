Un avion Boeing 737 s-a prabusit in apelel coastelor insulei Hawai la scurt timp dupa decolare

Potrivit Autoritatii Aviatiei Federale a SUA (FAA), Garda de Coasta a salvat ambii piloti.Aeronava se afla in drum de la Honolulu catre insula Maui, dar s-a prabusit in apa la scurt timp dupa ce a decolat de pe Aeroportul International Daniel K Inouye.Intr-o declaratie a companiei Boeing raportata de mass-media americana se spune ca au fost in contact cu autoritatile si "monitorizeaza indeaproape situatia".Filmele difuzate de televiziunea NBC arata un barbat considerat a fi unul dintre pilotii care este transportat intr-un scaun cu rotile. El pare a fi constient.Potrivit oficialilor din cadrul departamentului de transport al statului, citati de presa locala Hawaii News Now (HNN), un pilot a fost transportat cu avionul la Queen 's Medical Center si dus la terapie intensiva in stare critica.Salvatorii l-au adus pe celalalt pilot la tarm cu barca, a spus HNN. Se pare ca este intr-o stare grava, cu un traumatism cranian.Acest avion nu este acelasi cu un Boeing 737 Max, aeronava interzisa temporar de autoritati dupa doua accidente fatale ale companiilor aeriene de pasageri in 2018 si respectiv 2019.737 Max a fost autorizat sa zboare din nou de catre autoritatile de reglementare americane in 2020, dar recent a fost supus unui control suplimentar, relateaza BBC