Avion cazut in Marea Java: Scafandrii au recuperat una dintre cutiile negre ale aeronavei

Cele doua cutii negre ale unui avion de pasageri contin coordonatele tehnice ale zborului efectuat si inregistrarea audio din cabina pilotilor.Descoperirea cutiei negre cu inregistrarea coordonatelor zborului ar putea clarifica circumstantele prabusirii avionului Boeing 737-500 in Marea Java, la numai patru minute dupa decolarea de pe aeroportul din Jakarta.Seful Comitetului de siguranta al Ministerului Transporturilor indonezian, Surjanto Tjahjono, anuntat ca extragerea datelor din aparatul de inregistrare a coordonatelor zborului va dura pana la cinci zile.''Speram ca nu vor fi obstacole si ca vom putea sa aflam ceea ce a cauzat accidentul'', a adaugat el.Anterior, Surjanto Tjahjono a afirmat ca foarte probabil aeronava s-a dezintegrat dupa ce lovise suprafata marii.Cel putin 3.600 de oameni erau implicati marti in operatiunile de cautare, fata de 2.600 in ziua anterioara.Luni, 11 ianuarie, politia a identificat prima victima a acestei tragedii, fiind de asemenea recuperate fragmente de corpuri umane si bucati din fuselajul avionului.Avionul, un model Boeing 737-500, zbura spre Pontianak (Kalimantanul de Vest) cand a disparut de pe sistemele radar la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, sambata in jurul orei locale 14:30 (07:30 GMT). Decolarea fusese amanata cu aproape 30 de minute din cauza ploii abundente. Zborul urma sa dureze aproximativ 90 de minute.Ministrul indonezian al transporturilor Budi Karya a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca avionul a cazut langa insula Laki, la aproximativ 20 kilometri de aeroportul din Jakarta.Sistemul de monitorizare al traficului aerian Flightradar24 a anuntat ca avionul a decolat la ora locala 14:36 (07:36 GMT) si a urcat pana la altitudinea de 10.900 de picioare (aproximativ 3.000 de metri) in patru minute. Apoi, aeronava a inceput sa coboare brusc si a incetat sa transmita date 21 de secunde mai tarziu. Deocamdata nu exista informatii legate de motivul care a cauzat zborul descendent brusc al avionului.CITESTE SI: