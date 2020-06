Avion de vanatoare F-15 al armatei americane, prabusit in Marea Nordului. Pilotul a decedat

Ziare.

com

"Pilotul F-15C Eagle din escadrila 48 Fighter Wing a fost localizat si moartea acestuia este confirmata", a indicat armata intr-un comunicat. "Numele pilotului nu va fi dezvaluit decat dupa informarea rudelor" acestuia, a adaugat sursa citata.Carcasa aeronavei a fost localizata de garzile de coasta la inceputul zilei si cautarile au continuat pentru gasirea pilotului.Avionul s-a prabusit in mare la ora locala 9:40 (8:40 GMT), potrivit armatei americane."In momentul producerii accidentului, aeronava efectua o misiune de antrenament de rutina cu un pilot la bord", se precizeaza intr-un comunicat de presa difuzat initial, care preciza ca nu se cunoaste cauza prabusirii avionului in acest stadiu.Aeronava este un F-15C Eagle cu sediul la baza britanica din Lakenheath, in Suffolk, in estul Angliei.