Cel putin sapte morti in Rusia dupa ce un avion L-410 al unei societati de voluntari s-a prabusit

"Din informatiile mele, doi membri ai echipajului si sapte parasutisti si-au pierdut viata, adica noua in total", a declarat pentru TASS, citat de agentia de presa Agerpres, Viktor Semohanov, seful filialei regionale a Societatii de voluntari pentru cooperarea cu armata, aviatia si marina din Rusia (DOSAAF).Intre timp Tass a actualizat informatia si a precizat ca 7 persoane au murit. Informatiile nu sunt insa clare, agentiile din Rusia ofera numere diferite in ceea ce priveste decesele.In momentului dezastrului, la bordul avionului se aflau in total 20 persoane: 17 parasutisti si doi membri ai echipajului.TASS a transmis ca cel putin sapte parasutisti si-au pierdut viata in urma prabusirii unui avion bimotor L-410 in apropiere de aerodromul Tanay, care ofera servicii de parasutism. Acestia efectuau parasutism sportiv.Citand surse ale parchetului local, TASS comunicase ca, inainte de prabusire, echipajul a transmis un semnal de urgenta dupa defectarea unuia din motoare.Un purtator de cuvant al serviciilor medicale de urgenta locale a declarat pentru Reuters ca persoanele ranite au fost transportate cu avionul la unitati spitalicesti din zona.Avionul L-410 prabusit apartinea DOSAAF, o structura apropiata ArmateiAvionul apartinea DOSAAF - de voluntari pentru cooperarea cu armata, aviatia si marina din Rusia. DOSAAF este o organizatie apropiata de Armata Federatiei Ruse care are ca obiectiv pregatirea personalului, atat in scopuri civile, cat si militare.In perioada sovietica, DOSAAF se ocupa de instruirea cadrelor militare si de implementarea ideologiei sovietice tinerilor viitori soldati ai Armatei Rosii.Un purtator de cuvant al filialei din Siberia a Agentiei ruse pentru aviatia civila (Rosaviatia) a spus ca o operatiune de cautare si salvare este in curs de desfasurare, refuzand sa ofere detalii.Seful DOSAAF, Aleksandr Kolmakov, a dispus ca toate aparatele de zbor L-410, din dotarea organizatiei, sa fie consemnate la sol pana la finalizarea anchetei deschise in cazul prabusirii avionului cu parasutisti la Kemerovo, potrivit Interfax.