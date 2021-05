Un avion Ryanair pe ruta Dublin-Cracovia, nevoit sa aterizeze de urgenta la Berlin. Presa germana scrie despre o alerta cu bomba

Cotidianul Bild Zeitung scrie ca ar fi vorba despre o alerta cu bomba O purtatoare de cuvant a fortelor de ordine a declarat AFP ca un motiv "de ordin politienesc" a condus la aceasta masura de protectie si a refuzat sa ofere alte informatii. Avionul - la bordul caruia se aflau 160 de persoane - a aterizat duminica, la ora locala 20.08 (21.08, ora Romaniei), pe pista Aeroportului Berlin-Brandenburg, in sudul capitalei germane.Luni avionul se afla in continuare pe pista. Aeronava urmeaza sa plece imediat dupa ridicarea masurilor de securitate, a subliniat purtatoarea de cuvant.Presa germana scrie ca bagajele pasagerilor au fost scoase pe pista pentru a fi verificate de echipe cu caini. Avionul era inconjurat de numeroase echipe de politie. "Aeronava companiei Ryanair a cerut sa aterizeze de urgenta si a obtinut imediat o autorizare", a declarat cotidianului Bild un purtator de cuvant al aeroportului, Jan-Peter Hack."El este stationat, iar politia si pompierii se afla la fata locului", a adaugat el, precizand ca pasagerii au fost condusi in terminal pentru a li se da sa manance.Un avion Ryanair care efectua aceeasi legatura Dublin-Cracovia vara trecuta a aterizat de urgenta la Londra, in urma unei alerte cu bomba care s-a dovedit falsa.