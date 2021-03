Patru morti in Kazahstan dupa prabusirea unui avion de transport militar

Potrivit Ministerului pentru situatii de urgenta, preluat de Reuters, patru din cele sase persoane aflate la bord au murit, iar doua au suferit rani si au fost internate in spital.Avionul venea din capitala Nur-Sultan. Comunicarea cu Antonov-26 a incetat in jurul orei locale 17:20 (11:20 GMT) "in timpul apropierii de aterizare", a declarat aeroportul pe pagina sa de Facebook , adaugand ca "aeronava s-a prabusit la capatul pistei".Agentia rusa de stiri Interfax a transmis, citand o sursa, ca avionul apartinea serviciului de graniceri al Kazahstanului , care face parte din Comitetul de securitate nationala.