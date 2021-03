Un stat american interzice aproape in totalitate avortul. Cum explica guvernatorul decizia

Singura exceptie prevazuta in textul legii promulgat in acest stat care se invecineaza cu Mississippi, cunoscut pentru conservatorismul sau crestin, este "salvarea vietii mamei in caz de urgenta medicala", a anuntat guvernatorul Asa Hutchinson.El a spus ca a ratificat aceasta lege ca urmare a convingerii sale sincere impotriva avortului.Legea va intra in vigoare abia la vara, iar puternica organizatie pentru apararea drepturile civile ACLU a anuntat deja ca o va contesta in instanta. Subiectul avortului ii divizeaza puternic pe americani, opozantii, mai ales cei din cercurile religioase, fiind inca foarte puternici.In ultimii 20 de ani, statele din sudul si centrul SUA au inmultit legile restrictive privind avortul, impunand de exemplu o anumita latime a coridoarelor care duc la salile de operatii, ceea ce a determinat inchiderea multor clinici.Cu aceasta lege din statul Arkansas, opozantii intreruperii voluntare a sarcinii spera sa determine o schimbare la nivelul Curtii Supreme a SUA, care in 1973 a decis ca americancele au dreptul sa avorteze. O astfel de schimbare ar permite fiecarui stat sa faca ceea ce doreste si ar contribui la o crestere si mai mare a inegalitatilor teritoriale."Scopul acestei legi este sa pregateasca terenul pentru ca Curtea Suprema sa anuleze jurisprudenta actuala", a afirmat in mod deschis guvernatorul statului Arkansas.Curtea Suprema a SUA este solid ancorata la dreapta dupa numirea unui judecator conservator de catre presedintele Donald Trump cu cateva zile inaintea infrangerii sa la alegerile prezidentiale din noiembrie.