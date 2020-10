FOTO Atac cu racheta intr-o zona rezidentiala din Azerbaidjan

Additional photos of the damage in Ganja in Azerbaijan after the Armenian attack tonight. pic.twitter.com/X9DCO4tySh - Kyle Glen (@KyleJGlen) October 16, 2020

Look at the size of that hole in the ground. This used to be an ordinary street in #Ganja #Azerbaijan before Armenian forces fired ballistic missiles at the peaceful inhabitants in the dead of the night. pic.twitter.com/67eEDc9b0I - Haris Alisic (@HarisAlisic) October 16, 2020

Acesta atac survine la cateva ore dupa ce Stepanakert, capitala regiunii separatiste Nagorno-Karabah, a fost bombardata.Stepanakert a fost bombardat de mai multe ori de la reluarea ostilitatilor intre fortele separatiste sustinute de Erevan si armata azera in data de 27 septembrie. Bombardamentele au golit practic orasul, majoritatea locuitorilor refugiindu-se in alte localitati din Nagorno-Karabah sau in Armenia.In Ganja, jurnalisti ai AFP au vazut o cladire distrusa de o racheta care a cazut in jurul orei locale 03:00 (21:00 GMT sambata).Echipe de salvare cautau supravietuitori noaptea, cu mainile goale, printre daramaturi. Potrivit locuitorilor, peste 20 de persoane locuiau in cladirea lovita de racheta.