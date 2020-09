China: Mai mult de 3.000 de imbolnaviri dupa ce o bacterie a fost scapata dintr-un laborator

Bruceloza este o afectiune transmisa de animal sau de produsele de origine animala. In general, nu este contagioasa de la om la om. Dar poate provoca febra, dureri articulare si de cap.Un total de 3.245 de persoane au fost testate si diagnosticate pozitiv cu bacteria, o cifra stabilita ca urmare a testelor realizate de la incident, potrivit autoritatilor sanitare din Lanzhou, capitala provinciei Gansu. Ele au precizat ca nu a fost contatat niciun caz de transmitere comunitara.Un laborator public din oras a folosit in iulie-august 2019 un dezinfectant expirat in timpul productiei de vaccinuri anti-bruceloza destinate animalelor, au indicat marti autoritatile.Prin urmare, sterilizarea a fost incompleta si bacteria a fost mereu prezenta in emisiile de gaz ale companiei - Uzina biofarmaceutica din Lanzhou pentru cresterea de animale.Acest gaz contaminat s-a raspandit prin aer pana la Institutul de Cercetari Veterinare din vecinatate, unde a infectat apoape 200 de persoane in decembrie.Biroul de sanatate din Lanzhou a indicat vineri ca bacteria provine in general de la ovine, bovine sau porci. Laboratorul si-a cerut scuze anul acesta si a ramas fara autorizatia de a produce vaccinuri contra brucelozei. Bolnavii vor primi compensatii financiare incepand din octombrie, potrivit autoritatilor din Lanzhou.