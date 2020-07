BAFTA TV Craft Awards - Serialul "Chernobyl", cele mai multe trofee

Academia britanica de film si televiziune a acordat vineri premiile care recompenseaza munca din spatele camerelor de filmare."Chernobyl", productie HBO si Sky Atlantic, a fost marele castigator al serii, cu sapte trofee, inclusiv pentru costume (Odile Dicks-Mireaux) si scenografie (Luke Hull si Claire Levinson-Gendler).Compozitoarea islandeza Hildur Gudnadottir, premiata anul acesta cu Oscar pentru muzica din "Joker", a fost castigatoarea categoriei "coloana sonora" pentru acelasi show de televiziune.Intre alti castigatori se numara "Peaky Blinders" - machiaj si coafura (Loz Schiavo) si "His Dark Materials" (efecte vizuale si grafice speciale).Premiul special BAFTA le-a revenit lui Nicky Sargent si Vikki Dunn de la "The Farm Group".Din cauza pandemiei, evenimentul de anul acesta a avut loc online, ceremonia fiind transmisa pe pagina de Facebook si contul de YouTube ale Academiei.Trofeele principale din cadrul BAFTA Television Awards vor fi acordate pe 31 iulie.Lista completa a castigatorilor BAFTA TV Craft Awards:Costume Design - Odile Dicks-Mireaux - "Chernobyl"Make Up & Hair Design - Loz Schiavo - "Peaky Blinders"Production Design - Luke Hull & Claire Levinson-Gendler - ""Chernobyl"Writer: Comedy - Jesse Armstrong - "Succession"Scripted Casting in television - Des Hamilton - "Top Boy"Director: Multi-Camera - Janet Fraser Crook - "Glastonbury 2019"Director: Fiction award - Johan Renck - "Chernobyl"Director: Factual BAFTA - Arthur Cary - "The Last Survivors"Breakthrough Talent - Aisling Bea - "This Way Up"Original Music - Hildur Gudnadottir - "Chernobyl"Special, Visual & Graphic Effects - Framestore, Painting Practice, Real SFX - Russell Dodgson - "His Dark Materials"Titles & Graphic Identity - Elastic and Painting Practice - "His Dark Materials"Photography & Lighting: Fiction - Jakob Ihre - "Chernobyl"Photography: Factual - Bertie Gregory, Howard Bourne & John Shier - "Seven Worlds, One Planet"Editing: Fiction - Simon Smith & Jinx Godfrey - "Chernobyl"Editing: Factual - Michael Harte - "Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer"Entertainment Craft Team - David Bishop, Vicky Gill, Andy Tapley & Patrick Doherty - "Strictly Come Dancing"Sound: Fiction - Sound Team - "Chernobyl"Sound: Factual - Sound Team - "Battle of the Brass Bands'"Writer: Comedy BAFTA - Jamie Demetriou - "Stath Lets Flats"