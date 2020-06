Banca Mondiala estimeaza ca economia mondiala se va contracta cu 5,2%

Ziare.

Recesiunea este cea mai profunda dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Potrivit Bancii Mondiale, numarul de tari care vor fi afectate in recesiune in acest an prefigureaza cea mai grava criza din ultimii 150 de ani. Spectrul saraciei extreme va afecta 70 pana la 100 de milioane de persoane. Pierderile economice sunt si mai mari fata de estimarile din aprilie ale Fondului Monetar International, care estima o contractie globala de 3% pentru 2020.