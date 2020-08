Banca Mondiala: Pierderile cauzate de exploziile din Beirut s-ar putea ridica la peste 8 miliarde de dolari

Exploziile de la 4 august, care au devastat o mare parte a portului si nu numai, au cauzat pagube materiale in valoare de 3,8 pana la 4,6 miliarde de dolari., in timp ce pierderile economice, care rezulta din scaderea productiei diverselor sectoare ale economiei reprezinta intre 2,9 si 3,5 miliarde de dolari, arata aceasta "evaluare rapida a pagubelor sinevoilor" ("Rapide damage and needs assessment") realizata impreuna de catre ONU si Uniunea Europeana (UE) in perioada 5-31 august.Sectoarele cele mai grav afectate sunt locuintele, transporturile si patrimoniul cultural - inclusiv situri religioase si arheologice, monumente nationale, teatre, arhive, biblioteci si alte monumente -, precizeaza BM in comunicatul care insoteste raportul, publicat inaintea celei de a doua vizite a presedintelui francez Emmanul Macron in Liban , luni seara.Institutia de la Washington a estimat nevoile de reconstructie imediate - pana la sfarsitul anului - de la 605 la 760 de milioane de dolari si de la 1,18 la 1,46 de miliarde in anul 2021.Sectorul transporturilor are ce amai mare nevoie de ajutor, urmat de cultura si locuinte.Pe plan macroeconomic, BM noteaza ca "explozia a antrenat trei efecte economice majore, si anume pierderi de activitate economica provocate de distrugerea capitalului fizic, perturbari ale schimburilor comerciale si pierderi de venituri bugetare".De asemenea, Produsul Intern Brut (PIB) al Libanului ar urma sa se contracte ci 0,4 puncte procentuale in plus in 2020 si cu 0,6 puncte procentuale anul viitor, potrivit previziunilor BM.Inaintea exploziei, care a distrus sau avariat locuintele a 300.000 de oameni, Libanul se confrunta cu o criza multiforma - economica, financiara si monetara - care, agravata de efectele pandemiei covid-19, a determinat deja BM sa anticipeze un recul al PIB-ului de 10,9% in 2020.Or "catastrofa nu va exacerba doar contractarea activitatii economice, ci ea va agrava de asemenea saracia, care afecta deja 45% din populatie chiar inainte de explozie".In cazul in care Libanul, tinand cont de "insolvabilitatea" sa si de "lipsa sa de rezerve de schimb", va putea conta doar pe "ajutorul international si investitia privata", "va trebui sa implementeze imperativ un program de reforme credibil", pentru a "preveni coruptia si a sparge acapararea de catre elita", avertizeaza organizatia economica.