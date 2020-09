Ancheta: Unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sa spele bani in toata lumea

Documentele obtinute de Reteaua de Combatere a Infractionalitatii Financiare din Statele Unite (FinCEN) arata ca tranzactiile efectuate intre anii 2000 - 2017, se ridica la peste 2.000 de miliarde de dolari, potrivit BBC, citat de Digi24 Cea mai mare banca din Marea Britanie, banca HSBC , a permis unor persoane care au comis fraude sa mute banii furati in jurul lumii, chiar si dupa ce a primit informatii in acest sens de la anchetatorii americani.La randul ei, JP Morgan a ajutat o companie sa treaca un miliard de dolari printr-un cont din Londra fara ca macar sa stie cine este proprietarul. Banca a descoperit mai tarziu ca firma respectiva ii apartinea unui mafiot cautat de FBI Documentele mai arata ca un apropiat al lui Vladimir Putin a folosit banca Barclays din Londra pentru a a evita sanctiunile care aveau menirea sa-l opreasca sa foloseasca serviciile financiare in Occident.Numeroase alte banci din jurul lumii, care au permis tranzactii cu bani murdari sau spalarea de bani, apar in cele peste 2.500 de documente obtinute de organizatia din SUA.