Barack Obama, prezent la funeraliile lui John Lewis, condamna actiunile lui Trump impotriva manifestantilor pasnici si indeamna cetatenii sa-si apere dreptul la vot

La funeraliile unuia dintre cei mai respectati luptatori pentru drepturile civice, John Lewis, care au avut loc joi, la Atlanta, Barack Obama, primul presedinte de culoare din istoria Statelor Unite, si-a implorat concetatenii sa participe la alegerile de la 3 noiembrie, "intre cele mai importante, in multe privinte", relateaza AFP.In pofida progreselor inregistrate din anii '60, marcati de reprimarea unor activisti de culoare ca John Lewis, "putem in continuare sa vedem Guvernul federal trimitand agenti sa foloseasca gaze lacrimogene si bastoane impotriva unor manifestanti pasnici", a deplans Obama."In timp ce noi ne aflam aici, cei de la putere fac tot posibilul sa descurajeze oamenii sa se duca la vot", si-a exprimat regretul Barack Obama, citand "inchiderea unor sectii de votare", "legi restrictive" care complica inscrierea "minoritatilor si studentilor" la vot si o "slabire a serviciilor postale" care transporta votul prin corespondenta., a subliniat Barack Obama, in aplauzele celor prezenti.Fostul sef al statului a facut aceste declaratii in urma unui tweet provocator al presedintelui Donald Trump, care a evocat o amanare a alegerilor, in pofida faptului ca aceasta decizie nu-i sta in putere.Mai multe state americane vor sa faca votul prin corespondenta mai accesibil, pentru a limita cat mai mult posibil o raspandire a covid-19, insa Donald Trump da asigurari ca acest lucru risca sa cauzeze "fraude" masive.Mai multe state autorizeaza acest sistem de vot de ani de zile, iar niciun studiu serios nu a semnalat, pana acum, probleme majore.