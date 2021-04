Barbat arestat pe aeroport in New York, cand incerca sa urce in avion cu 35 de pasari vii. Unde le ascundea

Pasarile erau inghesuite in bigudiuri cu plase de sarma, la capete, pentru a le impiedica sa scape. Bigudiurile erau ascunse in geaca si in incaltamintea contrabandistului.Investigatorii au descoperit ca pasarile erau niste cinteze. Acestea erau inscrise la concursuri muzicale in cartierele Brooklyn si Queens.La aceste concursuri, desfasurate in zone publice, cintezele canta si un juriu alege pasarea cu cele mai frumoase triluri.Multi dintre participanti pariaza pe exemplarul castigator. Pasarea care castiga aceasta competitie devine valoroasa si se poate vinde cu peste 10.000 de dolari.Anumite specii de cinteza exista si in Statele Unite , totusi, speciile din Guyana canta mai frumos si sunt mai valoroase, a declarat un procuror, potrivit CNN.Barbatul a recunoscut ca i s-a oferit suma de 3.000 de dolari pentru a introduce ilegal pasarile in tara, 500 de dolari inainte de zbor, iar restul sumei dupa ce ar fi trecut de vama.