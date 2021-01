Un barbat cu nume romanesc, arestat dupa ce a salutat violentele de la Capitoliu si s-a oferit sa trimita in ajutor "trei masini cu patrioti"

Potrivit libertatea.ro , nu este clar daca Eduard Florea are cetatenie romana sau origini romanesti. Sursa citata mai arata ca Florea nu pare sa fi fost prezent la revolta violenta ce a avut loc miercurea trecuta in capitala SUA,dar a amenintat online ca va organiza "un convoi armat" pentru a merge la Washington In urma perchezitiilor realizate in dosarul in care este cercetat Florea, s-a descoperit ca barbatul avea acasa doua sabii, doua topoare, 75 de cutite de lupta si peste 1.000 de gloante pentru diverse pusti.Potrivit libertatea.ro, Eduard Florea este acuzat ca, intr-o serie de postari pe reteaua sociala Parler, ar fi aplaudat revolta de la Capitoliu si s-a oferit sa trimita ajutor. Cu o zi inainte de evenimentele violente, el ar fi scris pe aceeasi retea ca "cu siguranta va taia un gat" in Washington.El ar fi facut si o amenintare clara catre senatorul democrat Raphael Warnock, spunand ca "oamenii morti nu mai pot adopta legi proaste". In momentul in care revolta a inceput in Congresul SUA, Florea ar fi scris ca are "trei masini cu patrioti inarmati" care "doar asteapta un semnal" si a evocat perspectiva unor asasinate in New York, mai scrie The Daily Beast, care ii citeaza pe procurorii federali.